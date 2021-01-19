Варшава, , 17:21 — REGNUM 200 медицинских работников из Польши отправятся в Словакию, где помогут словацким коллегам провести массовое тестирование на коронавирус. Об этом сообщил 19 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети Twitter.

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«200 польских медработников поедут в Словакию, где помогут в процессе тестирования населения на наличие COVID-19. Я рад, что мы можем помочь нашим друзьям из Словакии и ЕС. Ожидаем хорошие результаты работы!», — говорится в сообщении.

Массовое тестирование жителей Словакии началось в понедельник, 18 января. Оно продлится до 27 января. Их проводят в регионах, где наблюдаются самые крупные вспышки, например, в приграничной зоне с Польшей. На прошлой неделе премьер-министр Моравецкий договорился с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем, что Польша «будет помогать своим южным соседям из-за сложной эпидемической ситуации».

Напомним, в октябре и ноябре 2020 года словацким врачам помогали коллеги из Венгрии и Австрии. На тот момент исследования прошли 3,6 млн человек, то есть две трети населения страны.