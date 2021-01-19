19 января 2021 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 18:11 — REGNUM Что же, видимо, как дипломат, он должен так говорить. Хотя японцы вправе не поверить. И задаться вопросом: против кого же тогда российские и китайские стратегические бомбардировщики отрабатывают вблизи Японских островов слаженность и взаимодействие. Кто-то скажет — против американцев, руководители которых в открытую называют Россию и Китай врагами. Да и сам Сергей Лавров недвусмысленно разъясняет японским политикам и военным: «Это все происходит в ситуации, когда Соединенные Штаты в свою очередь называют Россию своим главным противником и даже врагом, как недавно сказал (госсекретарь США Майкл) Помпео. Поэтому, когда наши японские друзья активно подтверждают и углубляют союз со страной, которая считает Россию врагом, конечно, это создает достаточно такую специфическую ситуацию, в которой хорошо бы разобраться».

На военных учениях Mil.ru

Сергей Лавров

Ну, а мы скажем без дипломатического флера: «Да, японские соседи, всемерно укрепляя военный союз с использующими «священную Японию» в качестве «непотопляемого авианосца» США и все теснее подключаясь к американской военной стратегии, причем как региональной, так и глобальной, ваши политики обрекают японский народ на уничтожение в случае всесокрушающего ответного ядерного удара». И, в отличие от связанного дипломатическими условностями министра Лаврова, подтвердим, что российские и китайские стратегические бомбардировщики совершают полеты в регионе близ Японии именно потому, что наша страна и КНР ощущают реальную угрозу с территории Страны восходящего солнца, где размещена крупнейшая в мире ударная группировка американских войск за рубежом. Тем более что американские военные лукаво «не подтверждают и не отрицают» наличие на базах в Японии и базирующихся на японские порты ударных авианосцах и подводных атомоходах нацеленных на нашу страну и Китай ядерных ракет.

А тут еще заговорили о размещении на территории Японии американских ядерных ракет средней дальности действия. В «облегченном варианте» прозвучало и очередное предупреждение министра в адрес Токио по поводу озабоченности Москвы таким явным нарушением баланса сил на Дальнем Востоке. «Что касается ракет средней и меньшей дальности, я слышал, что японское правительство не в восторге от этой затеи Соединенных Штатов, но сейчас пытается перевести переговоры с развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности в плоскость возможности их морского базирования, — сказал Лавров. — Это дело едва ли изменит, потому что базирование в Японском море даже на кораблях ракет средней и меньшей дальности будет означать, что эти ракеты смогут доставать значительную часть территории Российской Федерации».

Опять-таки как глава внешнеполитического ведомства Лавров подчеркнул, что Россия готова к продолжению диалога с Японией, но оговорился, что Москва хотела бы получить ответ на озабоченности в сфере безопасности, о которых японская сторона хорошо осведомлена. «Потому что, помимо, так сказать, материального воплощения вооружений, которые планируется разместить в Японии в том или ином виде, есть и военно-политическое измерение — ваш союз с Соединенными Штатами, в соответствии с которым они могут размещать свое вооружение на любой части японской территории, и, как мы понимаем, Япония неоднократно, в том числе в истекшем году, подтверждала свою полную приверженность этому военному союзу, называя американцев своими главными союзниками», — сказал министр.

Напоминание о том, что «США могут размещать свое вооружение на любой части японской территории», не случайно. Это — завуалированный ответ на недавно вновь повторенный японским премьером Суга призыв «разрешить проблему северных территорий». Причем даже не на основе некоего «компромисса-хикивакэ», то бишь «ничьей», а с полным удовлетворением незаконных, и это надо подчеркнуть, притязаний Токио на суверенные российские земли всех южных Курильских островов. Коль пошел откровенный разговор, то заметим, что, предлагая «поставить точку» в определении южных Курил как японской территории, Токио, желая того или нет, подвергает сомнению стратегическое мышление российских политиков и военных, допуская их согласие на превращение этих островов в американские военные базы или станции слежения.

Японские подводные лодки Kenichi Nobusue

Кстати, об изобретенных в МИД Японии пресловутых «северных территориях». Хотя на сей раз министр даже не счел нужным отвечать на призывы Суги «отдать Курилы», напомним читателям о том, что для российского руководства, судя по заявлениям Лаврова, «проблемы Курил» не существует. Тем более после принятия летом прошлого года соответствующих поправок к Конституции РФ. Отвечая тогда на вопрос о том, что новый текст Конституции России прямо запрещает отчуждение территорий, а значит, и переговоры с Японией об островах Курильской гряды являются неконституционными, министр заявил, что российско-японские переговоры идут не о территориях, а о заключении мирного договора. Причем «современного, полноценного договора», который отражает современную ситуацию, с учетом всех подписанных со времен войны документов. То есть не подводящего давно подведенные итоги войны, а договора, устремленного в будущее.

Ну, а вчера дипломат Лавров, как и подобает по этикету, завершил «японскую» часть своего интервью своеобразной здравицей: «Что касается наших отношений с Японией, мы считаем их очень добрыми. Всегда были дружеские связи, личные симпатии у российского президента и у японских коллег, премьер-министров. Уверен, что и с премьер-министром Сугой установятся личные контакты».