Варшава, , 16:33 — REGNUM Ученый-американист из Университета кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве, профессор Збигнев Левицкий заявил в интервью для Polskie Radio 24, что новый президент США Джо Байден — это «кабинетный политик с очень слабой харизмой».

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

»Президентство Дональда Трампа было очень успешным, если не считать двух моментов: его личности, которая раздражала многих, и недавних беспорядков в Вашингтоне, во время которых он вел себя не так, как подобает президенту. Он призывал к неповиновению. Если не прямо, то косвенно. И это американцы запомнят», — отметил он.

В то же время, по мнению профессора, новый президент Джо Байден не сможет примирить американское общество, которое теперь расколото.

«В США сейчас очень высокий уровень социального напряжения. И примирить его, объединить было бы под силу только лидеру с большой харизмой. Это должен быть политик, который произнесет сильную глубокую речь на трибуне. Чтобы его поняло и признало подавляющее большинством избирателей. Но Байден — это кабинетный политик с очень слабой харизмой. Он не разговаривает со своими оппонентами, и с избирателями — слишком мало», — подчеркнул Левицкий.