Афины , , 17:24 — REGNUM Греция находится «в гораздо лучшем положении, чем почти все европейские страны» в отношении пандемии, заявил государственный министр этой страны Йоргос Герапетритис в интервью радиостанции «Thema 104.6» 19 января. Министр объяснял, почему Греция смогла ослабить ограничительные меры на фоне того, как остальная Европа двигалась в противоположном направлении.

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Обсуждая, как получилось, что Греция вновь открывает свою экономику в то время, когда в других странах ЕС вводятся дополнительные ограничительные меры, государственный министр напомнил, что «у Греции был самый обширный универсальный запрет, греческая блокировка имела большую интенсивность и продолжительность по сравнению с европейскими блокировками. Это привело к тому, что сегодня мы находимся в гораздо лучшем положении, чем почти все европейские страны».

Конечно, добавил он, никакой общий запрет не может существовать бесконечно, хотя нет никакой модели, которая предсказала бы, что произойдет в будущем. Однако, отметил министр, сказал он, отметив, что острожное ослабление ограничений по сей день не оказало влияния на данные о здоровье граждан.