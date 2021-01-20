Вашингтон, 20 января 2021, 06:31 — REGNUM От коронавируса к новым ужасам, так, с точки зрения многих хорошо информированных экспертов будут развиваться события в ближайшем будущем. Почему эта точка зрения вполне правомочна, рассуждает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.
Все меньше выбора, все больше принуждения ожидает гражданина «развитых стран» завтра. Похоже, что коронавирус был лишь небольшой разминкой перед приходом к власти в США людей, под предлогом «демократии и защиты прав» готовых лишить самых привычных свобод. вроде свободы слова. Тут даже политические события пошли в ногу с медицинскими. Сомневаться в естественном происхождении коронавируса, вызывающего ковид, запрещено.
Но теперь когда-то самая демократичная страна запрещает сомневаться в победе одного из кандидатов на выборах президента этой страны, хотя поводов для сомнений более чем достаточно. А информационный прессинг плюс продолжающаяся борьба за сокращающиеся ресурсы готовят почву для совершенно еще невиданных человечеством войн и диктатур. Будущее выглядит все более угрожающим. Читайте статью Юрия Баранчика «Тень либерально-цифрового фашизма опускается над США».