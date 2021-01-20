Минск, , 03:04 — REGNUM В попытке улучшить отношение к своей персоне в глазах белорусских и российских граждан, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибег к необычным информационным приемам. Как расценивают Лукашенко российские граждане и что как он намерен улучшить свое реноме в России, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Поддержка Лукашенко, которую показали в ходе соцопросов российские граждане, оказалась вдвое выше той, которую продемонстрировали более осведомленные о белорусских безобразиях белорусы. Похоже, что 38% поддержка среди россиян показалась белорусским пропагандистам подходящим «плацдармом» для развития успеха. Не заботится о своем рейтинге в России Лукашенко не может, учитывая многомиллиардные дотации со стороны Москвы, во многом благодаря которым держится на плаву белорусская экономика.

В качестве одного из основных направлений похода за российские симпатии было выбрано потенциальное сочувствие россиян к судьбе младшего сына Лукашенко. И хотя такой прием считается недостойным даже в качественной коммерческой рекламе, пропаганда Лукашенко использовала его уже неоднократно. Помогает ли такой нажим на эмоции россиян? Читайте в статье Сергея Артёменко «Белоруссия: диалог с петлёй на шее».