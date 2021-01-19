Берлин, , 15:10 — REGNUM Разрешение на полёты Boeing 737 MAX, которые из-за двух авиакатстроф с этим типом лайнеров были приостановлены почти полутора года назад, Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) намерено одобрить уже на следующей неделе. Об этом 19 января сообщил исполнительный директор организации Патрик Кай.

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По его словам, которые приводит ТАСС, EASA в последнюю неделю января планирует опубликовать директиву по лётной годности.

«С нашей точки зрения, Boeing 737 MAX снова сможет летать [в Европе] со следующей недели», — добавил Кай.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 737 Max был запрещён к полётам во всём мире в марте 2019 года после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли 346 человек. Причиной катастроф стали недостатки лайнера.

В конце декабря 2020 года лайнер Boeing 737 Max для полётов на внутренних рейсах вернула авиакомпания American Airlines. Этому предшествовало разрешение эксплуатации лайнера контролирующими органами США.

Ранее, 9 декабря, полёты Boeing 737 MAX были возобновлены в Бразилии. Так, спустя полтора года после запрета лайнер, принадлежащий бразильской авиакомпании Gol, выполнил коммерческий рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри.

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