Кампала, , 15:07 — REGNUM Представитель правительства Уганды Офвоно Опондо обвинил США в попытке «сорвать выборы» президента в стране. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Опондо.

Послу США в Уганде Натали Браун в понедельник, 17 января, запретили посещение лидера оппозиции страны Роберта Кягуланьи, известного в народе как Боби Вайн, в его доме в столице страны, Кампале.

«То, что она откровенно пытается сделать, — это вмешаться во внутреннюю политику Уганды, в частности в избирательный процесс, чтобы подорвать наши выборы и волю народа», — сказал Опондов интервью репортёру агентства Reuters.

Напомним, что в госдепартаменте США в понедельник, 18 января, призвали к «независимому, заслуживающему доверия, беспристрастному и тщательному расследованию многих заслуживающих доверия сообщений» о нарушениях на всеобщих выборах в Уганде.

Президент Йовери Мусевени, переизбранный на шестой срок, опроверг утверждения о нарушениях на выборах.

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