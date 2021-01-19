Москва, , 15:02 — REGNUM В Москве сожалеют о решении Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права проводить матчи чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 года. Об этом 19 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять», — сказал пресс-секретарь.

В то же время, Песков уточнил, что Россия находится с IIHF «в весьма конструктивных отношениях», которые в Москве хотят и далее поддерживать, и развивать.

Вместе с тем, в ответ на вопрос будет ли Россия принимать у себя мировое первенство по хоккею 22 021 года, он отметил, что «пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея».

«Все-таки это та организация, которая принимает решения», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата мира 2021 года. При этом ранее оппозиция из Белоруссии и ряд общественных организаций из ЕС обращались с призывом к федерации не проводить матчи ЧМ-2021 в Минске из-за якобы напряженной политической ситуации в стране.