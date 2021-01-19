Киев, , 15:04 — REGNUM Политический эксперт Дмитрий Джангиров размышляет, как новые санкции США отразятся на украинской политике.

Свой комментарий политолог опубликовал сегодня, 19 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Джангиров обращает внимание на статью одиозного колумниста Андерса Аслунда (по совместительству — старший научный сотрудник Atlantic Council, посвященные понимают, что речь идет о человеке, который умеет говорить только то, что ему разрешают «старшие», отмечает эксперт) о том, что изменят в Киеве новые санкции США с подзаголовком «Влияние новых санкций получит большой резонанс на украинской политической арене».

«В материале de facto указывается, что введение новых американских санкций против украинских политиков — это воспитательная мера против всего политического класса Украины. При этом Аслунд как-то противоречит себе, с одной стороны, предрекая «большой резонанс», с другой — трагически вопрошая, почему Украина не исключила из парламента трех членов парламента Виктора Медведчука, Андрея Деркача и Александра Дубинского, в отношении которых были введены санкции, и не попыталась привлечь их к ответственности за их предполагаемое участие в операциях российской разведки?» — процитировал публицист.

По словам Джангирова, «политический гном» Андерс Аслунд таким образом высказывает претензии к Украине в целом.

«Прежде всего, отметим: политический гном (с точки зрения его значимости) и марионетка (с точки зрения его ангажированности) вопрошает о лишении депутатских полномочий не Верховную раду или генеральную прокуратуру, а Украину в целом. Короче, на вопрос Достоевского: «Тварь я дрожащая или право имею?!» Аслунд как бы отвечает: «Для меня одно другого не исключает!» — отметил эксперт.

Джангиров подчеркнул, что только суд может принимать решение о привлечении к ответственности, и в качестве примера привел историю с расследованием коррупционных обвинений в адрес Хантера Байдена — сына нового президента США.

«Как и положено у «правильных» либералов, ответим вопросом на вопрос — почему Хантер Байден не привлечен к ответственности за его предполагаемое участие в коррупционных действиях в Украине и Китае? И сами же дадим исчерпывающий ответ: потому что за «предполагаемое участие» в противоправных действиях к ответственности никого и никогда не привлекают. Привлекают за доказанное участие, и в этом направлении движутся прокуратуры западного округа Пенсильвании и Денвера, а в противоположном — адвокаты Байдена-младшего. Более того, если дело (как равнодействующая усилий первых и вторых) дойдет до суда, то и тогда речь будет идти лишь об обоснованных подозрениях, с которыми продолжит сражаться защита. И только суд принимает решение о привлечении к ответственности», — аргументировал публицист.

В связи с этим Джангиров пришел к выводу, что Аслунд не считает Украину правовым государством.

«Я извиняюсь перед терпеливыми читателями за столь банальный разбор наглядного примера, но, как мы видим, автор не считает Украину государством, где действуют элементарные правовые нормы», — констатировал специалист.

Джангиров пояснил, что американские санкции не подкреплены никакими судебными решениями, а скандального Аслунда назвал «стукачом-передовиком».

»А теперь самое интересное… Подкреплено ли введение американских санкций какими-либо судебными решениями или хотя бы просто доказательствами средней степени убедительности? Конечно же, нет! Почему «конечно»? Потому что санкции — это внесудебные ограничительные меры (во всяком случае — в их американском варианте), которые диктуются исключительно политической целесообразностью, а формируются исходя из доносов туземцев, присягнувших либеральному крылу Демократической партии США… В нашем случае такие доносы пишут грантоеды, приближенные к Фонду Сороса («Открытое общество») и Atlantic Council, причем в последнем г-н Аслунд это стукач-передовик», — уточнил публицист.

В завершение эксперт делает вывод, что подобные случаи ставят под сомнение утверждение, что Украина является суверенным государством.

«Собственно говоря, можно было бы еще с гордостью упомянуть, что Украина — суверенное государство, в котором решения принимают национальные органы, а не иностранные «смотрящие». Но почему-то руки не смогли набить эту фразу на клавиатуре. То ли не хватило желания, то ли — гордости», — заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.

ИА REGNUM напоминает, что 11 января министерство финансов США ввело дополнительные санкции против ряда физических лиц и организаций. Санкции США были введены против бывших украинских чиновников и действующего народного депутата Александра Дубинского. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нынешняя власть сделает всё возможное, чтобы наказать людей, вмешавшихся в выборы США, хотя и не уточнил, что конкретно это значит.

Вместе с тем народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что политические оппоненты «Слуги народа» используют ситуацию с санкциями как предмет шантажа президента Украины и парламентского большинства.