Берлин, , 14:54 — REGNUM Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Германии Клаус Эрнст призвал ввести штрафные пошлины поставляемый из Соединённых Штатов газ.

Таким образом, уточнил депутат, это должно стать ответом на санкции США против участников проекта «Северный поток — 2».

«Необходимо ввести штрафные пошлины на импорт газа из США. Ведь я опасаюсь, что и новый президент не изменит агрессивную экономическую политику своей страны», — сказал он ТАСС.

Эрнст добавил, что германское федеральное правительство должно вызвать к себе исполняющего обязанности американского посла и однозначно объяснить ему позицию Берлина по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США включили проект газопровода «Северный поток — 2», в котором участвуют европейские компании, в закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.

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