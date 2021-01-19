Киев, , 14:57 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого в нескольких правонарушениях. Сообщение опубликовано 19 января на официальном сайте ГБР.

Главу КСУ обвиняют в даче заведомо ложных показаний, а также искусственном создании доказательств и подкупе свидетеля.

В ГБР отметили, что Тупицкий «вопреки закону» продолжает ходить на работу и тем самым «мешает установлению истины в уголовном деле».

«Более того, глава КСУ после получения документа о подозрении имитирует его невручение, а также неполучение статуса подозреваемого, посещая рабочее место», — сказано в сообщении.

Конституционный суд, по мнению пресс-службы ГБР, превратился в «юридическую фирму» его председателя, поскольку готовит для Тупицкого документы, связанные не с конституционным судопроизводством, а с делом, по которому глава КСУ проходит в качестве подозреваемого.

Напомним, ранее стало известно, что Государственная служба охраны не пустила Тупицкого на рабочее место в здание Конституционного суда Украины. Поводом для этого стало решение президента Украины Владимира Зеленского о временном отстранении главы КСУ.

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