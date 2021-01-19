Москва, , 14:49 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о регистрации граждан, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни в муниципальных образованиях, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Предусматривается возможность регистрации гражданина РФ, относящегося к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущего кочевой или полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает, в одном из муниципальных образований (по выбору гражданина), в границах которого проходят маршруты кочевий физлица, по адресу местной администрации указанного муниципального образования.

МВД получает полномочие по утверждению порядка выдачи органами местного самоуправления документа, подтверждающего ведение гражданином кочевого и (или) полукочевого образа жизни.