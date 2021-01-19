Иерусалим, , 14:50 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль «остановить и отменить» свое решение о строительстве сотни новых домов поселенцев на Западном берегу Иордана, сообщает Ynet 19 января.

Власти Израиля 17 января одобрили строительство 780 домов на Западном берегу. Это решение Гутерриш назвал «серьезным препятствием на пути достижения решения о двух государствах и справедливого, прочного и всеобъемлющего мира» на Ближнем Востоке.

По его словам, создание Израилем «поселений на оккупированной с 1967 года палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы и представляет собой вопиющее нарушение международного права».

Этот шаг также был осужден Великобританией и израильскими оппозиционерами. В настоящее время на Западном берегу насчитывается около 450 000 израильских поселенцев, они живут среди примерно 2,8 млн палестинцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Израиля игнорируют резолюцию СБ ООН о том, что строительство поселений на Западном берегу реки Иордан «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права». Тем не менее строительство израильских поселений на Западном берегу Иордана достигло максимального уровня за четыре года, говорилось в заявлении Генсека ООН Антониу Гутерреша в связи с Днём солидарности с палестинским народом, опубликованном 1 декабря 2020 г.