Киев, , 14:41 — REGNUM Власти Белоруссии официально обратились к России с предложением создать совместные разведывательные посты на границе с Украиной, сообщил 19 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Гончаренко сослался на некое «секретное письмо», которое перехватили украинские спецслужбы. По его словам, документ вскоре будет опубликован в СМИ.

«Фактически наша граница с Россией становится на тысячу километров длиннее. Именно поэтому я еще с июня месяца говорил, что Лукашенко на посту президента Беларуси — это опасность для Украины, он будет сдавать страну под Кремль. И, к сожалению, так и произошло», — подчеркнул парламентарий.

Гончаренко призвал официальные украинские власти — «пока еще не поздно» — «быстро и жестко на это всё реагировать». По его словам, ответ Киева должен быть не только симметричным, но и с запасом.

«Во-первых, Зеленскому стоит, наконец-то, перестать прятаться и назвать диктатора диктатором, а также ввести персональные санкции. Во-вторых, Украина должна немедленно обратиться к НАТО, а также к нашим близким партнерам из «Люблинского треугольника» — Польше и Литве, относительно создания совместных патрулей на границах с Беларусью во всех трех странах», — предложил политик план действий.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря Александр Лукашенко заявил, что задержанная в декабре в Белоруссии группа Николая Автуховича готовила теракты по всей стране, для чего «тоннами везла оружие через Украину». В ответ в МИД Украины заявили, что категорически отвергают «очередные инсинуации» Минска, и отметили, что мантра об «оружии из Украины» четко вписывается в политику Лукашенко по «запугиванию белорусского народа».

10 января Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев не признал результаты президентских выборов в стране. Он признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены и страны не имеют никаких контактов, но вместе с тем добавил, что «не держит зла на Володю Зеленского».