Москва, , 14:00 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил отменить штрафы льготникам за неиспользование земли без инфраструктуры, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

КоАП предусматривает ответственность за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства.

«Ответственность достаточно серьезная: от 20 тыс. рублей выписывают штрафы людям, которые не используют эти участки. А как их использовать, если там нет коммуникаций и ничего сделать невозможно? Поэтому мы подготовим предложение в Кодекс об административных правонарушениях в соответствии с которым, если соответствующая инфраструктура отсутствует, то такие штрафы не применяются до тех пор, пока она не будет запущена», — заявил Неверов.

По его словам, из регионов в адрес депутатов часто поступают обращения от льготных категорий граждан, получивших землю под строительство домов.

В соответствии с законодательством некоторым категориям льготников в регионах выделяются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Конкретный перечень льготников устанавливается на региональном уровне, но это молодые и многодетные семьи, инвалиды, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, пострадавшие в аварии на Чернобыльской АЭС — то есть наименее социально защищенные граждане. Ни для кого не секрет, что зачастую участки предоставляются в местах, где нет ни света, ни газа, ни водопровода, иногда даже дороги нет, отметил Неверов.