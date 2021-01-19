Москва, , 13:52 — REGNUM В США наблюдается ряд проблем, которые связаны с волеизъявлением граждан, прозрачностью и международным мониторингом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Демократия в США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Америке действительно налицо проблемы, и проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом», — сказал Песков.

По его словам, все эти проблемы у США «налицо», и все они привели к дестабилизации ситуации внутри страны, после чего последовали «крайние выражения», которые наблюдал весь мир.

При этом Песков отметил, что Россия лишь констатирует эти проблемы и воздерживается от комментариев к ним.