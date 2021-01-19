Москва, , 13:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо контактов с президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока не запланировано никаких контактов [Путина с Трампом]», — сказал Песков.

Аналогичным образом он ответил на возможность контактов Путина с избранным американским президентом Джо Байденом.

При этом Песков подчеркнул, что такие планы «могут появиться».

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что в США сейчас есть «внутренние проблемы», с которыми они на данный момент разбираются.