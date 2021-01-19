Сеул, , 13:23 — REGNUM Сеул готов обсудить с Пхеньяном любые вопросы, касающиеся снижения напряженности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства обороны Южной Кореи Пу Сон Чана.

По его словам, представители двух стран могут обсудить любые вопросы на заседании межкорейского военного комитета.

Пу Сон Чан напомнил, что в ходе межкорейского саммита, прошедшего в Пхеньяне в сентябре 2018 года, стороны подписали Всеобъемлющее военное соглашение, предусматривающее создание совместного военного комитета для обсуждения актуальных проблем безопасности.

«Через межкорейский военный комитет стороны должны обсуждать масштабные военные учения и наращивание вооружений», — отметил представитель министерства обороны.

Данное заявление было сделано через день после того, как глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что Север и Юг могут обсудить совместные военные учения между Сеулом и Вашингтоном, если это необходимо, через совместный военный комитет.