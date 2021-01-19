Киев, , 13:23 — REGNUM Организатором тарифных протестов на Украине стала действующая власть, когда правительство страны приняло решение поднять тарифы на газ для населения, заявил в своем комментарии сегодня, 19 января, украинский политолог Виталий Бала.

Эксперт отмечает, что действующая власть якобы «очень испугалась» тарифного майдана и сделала скидку на тарифы на газ для населения.

«Хотя все это выглядит, мягко говоря, неубедительно… Речь же идёт не только о тарифах на газ, но и о повышении тарифов на электроэнергию. В сегодняшней экономической ситуации все эти повышения тарифов ведут лишь к обнищанию граждан», — отметил Бала.

Также он отмечает своеобразное единение Украины, поскольку платить новые тарифы за энергоносители не могут как жители запада, так и на востоке страны.

«То есть, протесты не будут идеологическими, что для действующей власти является самым опасным развитием ситуации», — подчеркнул политолог.

Бала напомнил о прецеденте в Житомирской области, где ранее протестующие против высоких тарифов захватили местный облсовет.

«Условный захват Житомирского областного совета был первым звоночком для призыва выходить на протесты. Но если власть планирует методы силовой борьбы с возможными протестами, то она начнет копать себе «политическую могилу». Хотя в любом случае для власти развитие событий не будет положительным», — прогнозирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 18 января кабинет министров Украины официально установил граничную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр топлива. Льготная цена будет действовать с 1 февраля и до конца отопительного сезона или завершения карантина. В это же время участники протестной акции в Полтаве, которые перекрыли трассу «Киев-Харьков», заявили, что не воспринимают решение правительства и считают его «подачкой».