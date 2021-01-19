Киев, , 13:12 — REGNUM Нынешняя Украина настойчиво и последовательно переводит себя в категорию исторических врагов России, и добрососедские отношения у России могут быть только с теми частями Украины, которые порвут с такой политикой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 января, комментируя высказывания председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Как сообщалось ранее, Медведчук заявил, что «историческая справедливость и желание миллионов людей — представителей двух братских народов — приведет к восстановлению отношений между нашими странами, как бы этому ни сопротивлялась сегодняшняя власть».

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« Позиция председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» достойна искреннего уважения. Уже просто публично вспомнить на современной Украине о Переяславской раде дорогого стоит. Медведчук же ещё говорит о перспективе преодоления русофобии, а также основах, которые объединяют граждан Украины и России.

Уверенные в себе политики и должны говорить так, но я не политик и смотрю на проблему взаимоотношений России и Украины, русских и украинцев более скептически. Есть такое понятие: исторический враг, и нынешняя Украина себя в эту категорию по отношению к России и русским переводит настойчиво и последовательно. Не думаю, что Медведчуку и его товарищам удастся остановить этот процесс — слишком сильные у него противники и внутри Украины, и особенно вне её. Украина увязла в разведённой для неё Западом трясине, и, судя по всему, там ей и пропасть.

Принцип демократии (большинство граждан «за», значит, так и будет) в современном мире не работает. На Украине он не работает точно, и отобрать власть у тех, кто отрабатывает задачу натравить Украину на Россию, в близком будущем на всей территории Украины не удастся.