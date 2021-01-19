Москва, , 12:44 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил вице-спикеру нижней палаты парламента Петру Толстому поднять вопрос о ситуации с русским языком на Украине в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

«Поручим поднять этот вопрос на площадке ПАСЕ, чтобы обсудили вопрос, связанный с правами человека на Украине… Это нарушение основополагающих прав», — заявил он.

Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») обратил внимание на то, что 16 января наступил новый этап запретов и штрафов за употребление русского языка на Украине.

«Я считаю важным, чтобы Госдума поручила комитету (по делам СНГ) подготовить заявление по поводу притеснения русского языка и соотечественников на Украине», — сказал он.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в январе в Страсбурге.

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