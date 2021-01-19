19 января 2021 | Время чтения 3 мин

Католики демократической ориентации в США жаждут крови. Складывается впечатление, что предыдущие четыре года правления Трампа они жили чуть ли не в подполье под пятой «республиканских оккупантов». Сейчас для них наступило время сведения счетов с оппонентами.

Станислав Стремидловский, , 12:46 — REGNUM Разделение американского католического сообщества, которое начало просматриваться в момент избрания в 2016 году на пост президента США Дональда Трампа, сейчас становится не просто очевидным, но и серьезным фактором, влияющим на политическую сцену. Как считает итальянский ватиканист Сандро Магистер, эту проблему нельзя недооценивать, особенно после попытки штурма Капитолия 6 января сего года. Некоторые эксперты, пишет Магистер, говоря о степени раскола американской нации, обращаются даже ко временам избрания президентом США в 1861 года Авраама Линкольна и последовавшей вслед за этим Гражданской войной.

Толпа протестующих возле Капитолия США, 6 января 2021 года Tyler Merbler

Католики демократической ориентации жаждут крови. Складывается впечатление, что предыдущие четыре года правления Трампа они жили чуть ли не в подполье под пятой «республиканских оккупантов». Сейчас для них наступило время сведения счетов с оппонентами. Сразу после попытки штурма Капитолия американский портал National Catholic Reporter потребовал от католиков, поддерживавших Трампа, признать свою причастность к «неудавшемуся перевороту». Претензии были предъявлены не только высокопоставленным сотрудникам администрации, но и «обычным католикам, около 50% которых проголосовали за Трампа в этом году, после четырех лет некомпетентности, расистских «собачьих свистков» и нападок на демократические нормы», а также правым католическим изданиям, прежде всего медиаконгломерату The Eternal Word Television Network. Эту тему, правда, в более мягких выражениях продолжил главный редактор журнала американских иезуитов America отец Джеймс Мартин, обвинивший «тревожно» большую часть католического духовенства» в создание атмосферы, которая привела к фатальным беспорядкам в Капитолии», и призвавший Католическую церковь в США «покаяться» за эту «ошибку».

Трамп и папа Франциск Tarapacaonline.cl

Проблема в том, что отец Джеймс — не просто священник-иезуит, а тот, кто благословлял на конвенте Демократической партии в 2020 году выдвижение Байдена на пост президента и приглашен 20 января сего года прочитать молитву на церемонии вступления Байдена в должность президента. То есть человек, имеющий доступ к первому лицу. И хотя сам он делает некоторые примиренческие жесты в адрес католиков-трампистов, этого может оказаться недостаточным на фоне активности католиков-демократов, требующих сделать оргвыводы. Тем более следует учитывать, что против сторонников президента-республиканца выступает и светская коалиция различных политических и общественных сил, настроенных вышвырнуть трампистов из публичной жизни и репрессировать их. Дополнительно осложняют ситуацию два фактора. Во-первых, разделение затронуло руководство Католической церкви в США. Эксперты отмечают, что в нем сформировались блоки. На стороне Байдена выступают епископы, лидером которых можно назвать кардинала Уилтона Грегори, архиепископа Вашингтона, который, как ожидается, будет с новым президентом на «прямой линии». Противоположную сторону возглавляет глава Конференции католического епископата США (USCCB) архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес.

Во-вторых, раскол католиков по политическим мотивам способен отразиться на работе Конгресса США, члены которого гораздо более «религиозные», чем американцы в целом. Если доля католиков по стране не превышает 30%, то в Конгрессе они занимают треть мест. Непропорционально высокая численность христиан в высшем законодательном органе фиксировалась и раньше. Но чего не было, так это такого сильного вовлечения верующих в политическую деятельность, особенно католиков. Очевидно, что здесь сработал «эффект Байдена», который позиционировал себя практикующим католиком, что в ходе нынешней президентской избирательной кампании затронуло собственно католическую повестку и дискуссии, существующие в общине многие годы о сути самой веры. Помимо того, играет роль и позиция Святого престола. Четыре года правления Трампа были отмечены конфронтацией между Вашингтоном и Ватиканом по различным вопросам внутренней и внешней политики. Близкие к понтификату папы Римского Франциска католические эксперты считают, что с Байденом ватикано-американские отношения улучшатся. Однако не поставит ли это президента-демократа в уязвимое положение, когда его оппоненты начнут снова и снова требовать от него ответ на вопрос, кому он присягал — народу и Конституции или Святому престолу?

Джо Байден Kelly Kline

Тем временем глава комиссии USCCB по внутреннему правосудию архиепископ Оклахома-Сити Пол Коакли выступил с обращением, в котором заявил: «Как христианин, я должен сказать каждому, кто подумывает о дальнейшем насилии: вас вводит в заблуждение голос, который не от Бога. Апостол Павел дал нам надежное испытание того, что от Бога, а что нет. Пожалуйста, загляните в свое сердце». Но в разделенном обществе и поляризованной стране призывы Церкви к умиротворению обычно слышат плохо.