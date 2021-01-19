Монреаль, Канада, , 12:18 — REGNUM Ученые Университета McGill разработали технологию искусственного интеллекта (ИИ), помогающую службам быстрого реагирования лучше работать в экстремальных погодных условиях. Об этом 18 января сообщили в отделе новостей университета.

Для появления конечного результата ученые использовали технологии глубокого обучения (DL) для анализа социальных сетей, добиваясь того, чтобы публикации в социальных сетях об экстремальных погодных явлениях стали полезным инструментом для кризисных менеджеров, служб быстрого реагирования и ученых.

Исследователи обнаружили, что с помощью механизма «шумоподавления» (отбрасывания ненужной информации) можно отфильтровать ценную информацию из социальных сетей, чтобы выявить действительно важные проблемы и оценить реакцию пользователей на экстремальные погодные явления. Результаты исследования опубликованыв Journal of Contingencies and Crisis Management.

« Мы уменьшили «шум», выяснив, кого мы «слушали» и какие источники были авторитетными , — объясняет Рене Сибер, доцент кафедры географии Университета McGill и ведущий автор этого исследования. — Эта технология важна, потому что довольно сложно оценить достоверность информации, предоставленной пользователями Twitter ».

Команда в своём исследовании использовала данные социальной сети Twitter во время наводнения в Небраске в США в марте 2019 года, которое нанесло ущерб на сумму более $1 млрд. Всего было проанализировано и классифицировано более 1200 твиттов.

« Анализ социальных сетей может определить, как и от кого люди получают информацию во время экстремального погодного явления. Глубокое обучение позволяет нам лучше понимать содержание этой информации, классифицируя тысячи твиттов по фиксированным категориям, например «ущерб инфраструктуре и коммунальным службам» или «сочувствие и эмоциональная поддержка» », — говорит Сибер.

Исследователи представили двухуровневую модель классификации информации, которая должна стать полезной для антикризисных менеджеров.

В исследовании были выявлены некоторые проблемы, связанные с использованием анализа социальных сетей. В частности, то, что наступление события чаще можно было определить по контексту написанного, чем с помощью размеченных в процессе обработки естественного языка (NLP) наборов данных, а также отсутствовал универсальный язык для категоризации терминов, связанных с кризисным управлением.

Исследование также показало, что на первом месте по количеству ретвиттов стоял призыв знаменитости — это действительно имело место во время наводнения в Небраске в 2019 году, когда большое количество пользователей поделились твитом поп-певца Джастина Тимберлейка. Эта информация не являлась полезной для антикризисных менеджеров.

«Наши результаты говорят нам, что информационное наполнение различается для разных типов событий, вопреки убеждению, что существует универсальный язык для классификации кризисного управления; это ограничивает использование помеченных наборов данных только для нескольких типов событий. Огромное количество данных о погоде, публикуемых в социальных сетях, позволяет предположить, что они могут предоставить важную информацию во время кризисов, таких как метели, наводнения и ледяные бури. В настоящее время мы изучаем возможность переноса этой модели на различные типы стихийных бедствий и устранение недостатков существующих технологий путем объединения их с другими методами», — заявил Сибер.

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