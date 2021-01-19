Джакарта, , 12:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пообещал восстановить дома жителей, пострадавших при землетрясении в Западном Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

Глава государства заявил, что правительство предоставит финансовую помощь всем пострадавшим жителям.

Правительство предоставит 50 млн рупий ($3569) гражданам на восстановление сильно поврежденных домов, 25 млн рупий ($1784) гражданам, чьи дома несильно пострадали, и 10 млн рупий ($713) гражданам, чьи дома почти не повреждены.

Президент также пообещал отремонтировать все правительственные здания.

Напомним, в результате инцидента погибли 88 человек. Почти 20 тысяч человек были эвакуированы в результате землетрясения.

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