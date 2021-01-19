Минск, , 11:59 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ОБСЕ организовать диалог по разрешению белорусского политического кризиса. Об этом она заявила в ходе онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ 18 января, говорится в сообщении на её сайте.

Политик предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога, нацеленного на разрешение кризиса в Белоруссии. Она полагает, что стоит создать контактную площадку и сначала провести экспертный круглый стол с участием ЕС, белорусской оппозиции и представителей белорусских властей.

Она заявила также, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) может помочь организовать в стране новые свободные выборы. Оппозиция надеется провести их за 45 дней и рассчитывает на помощь ОБСЕ.

В сообщении отмечено, что встречу с Тихановской организовала делегация Евросоюза в ОБСЕ и постоянный представитель ЕС Раса Остравскайте.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусская оппозиция называет Тихановскую победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК Белоруссии, победил на них действующий глава государства Александр Лукашенко.

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