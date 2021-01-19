Москва, , 11:53 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены ужесточить наказание за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 января, об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

Пост ДПС Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы будем вносить поправку в Административный кодекс. Пять нарушений — права отбирать», — предложил Жириновский.

Как альтернативу он предлагает запретить таким нарушителя управлять грузовиками.

Депутат обратил внимание на то, что водитель, врезавшийся в колонну в Подмосковье, нарушал ПДД 28 раз.