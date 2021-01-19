Сеул, , 11:51 — REGNUM В Южной Корее приняли решение продлить запрет на авиасообщение с Великобританией до 28 января. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, с 25 января в стране также усилят карантинные меры для прибывающих из Бразилии, включая предоставление сертификата, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста.

Отмечается, что все прибывающие в страну также будут должны пройти ещё один тест по прибытии в специальном медицинском учреждении и оставаться там до тех пор, пока не будет получен отрицательный результат.

Граждане других стран должны предоставить по прибытии документы, подтверждающие отрицательный результат теста на коронавирус в течение 24 часов с момента прибытия. Ранее тесты можно было сдавать в течение 72 часов.

В настоящее время в стране зарегистрировано 15 случаев заражения британским вариантом коронавируса.

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