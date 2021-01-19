Киев, , 11:56 — REGNUM Верховная рада Украины вскоре вновь вернётся к вопросу о назначении бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко министром энергетики Украины. Об этом заявил заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко в комментарии «РБК—Украина».

Он рассказал, что если фракция предварительно поддержит кандидатуру Витренко, то глава правительства Украины обратится к парламенту с официальным предложением.

«Мы эту информацию передадим премьер-министру. И после того, как он внесёт в Раду представление о назначении Витренко, мы будем его рассматривать», — сообщил Корниенко.

Он отметил, что премьер-министр пошёл «обходным путём», назначив Витренко и.о. и первым заместителем министра энергетики одновременно.

Депутат рассказал, что у Верховной рады есть претензии практически ко всем членам правительства Украины, особенно к министру здравоохранения Максиму Степанову.

«Сейчас всё видится так, что ни Шмыгаля, ни Степанова пока никто трогать не будет, чтобы они собрали побольше негатива. К тому же Витренко, в случае его дальнейшего повышения, нужно набраться опыта и как-то проявить себя, прежде чем занять премьерское кресло», — добавил Корниенко.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Дубинский назвал «полуправдой» слова главы правительства о снижении тарифов на газ для населения на 30%, а также объяснил, как на самом деле обстоят дела в этой сфере.

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