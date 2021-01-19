Москва, , 11:32 — REGNUM Госдума в весеннюю сессию может принять закон, который защитит от списания со счетов должников прожиточный минимум. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 января, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

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«Законопроект предоставляет право гражданину обратиться в службу судебных приставов с просьбой ежемесячно сохранять на одном, указанном счету средства в объеме прожиточного минимума», — рассказал Исаев.

Он обратил внимание на то, что сейчас нельзя списывать со счетов должников свыше 50% остатков средств, но есть граждане, которые получают пенсию или зарплату на уровне прожиточного минимума или чуть выше, списание более 50% не оставляет им средств для существования.

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