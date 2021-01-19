Иерусалим, , 11:47 — REGNUM Израиль и ряд других стран должны создать международную вакцинную корпорацию для исследования и производства вакцин против будущих пандемий. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с лидерами шести других стран, сообщает Jerusalem Post 19 января.

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«Мы столкнемся с большим количеством вирусов, — предупредил Нетаньяху. — Нам нужно объединить усилия и начать обсуждать исследования, производство и поставки, сначала для наших стран, а затем для остальных. Мы должны начать планировать на ближайшие годы».

Нетаньяху представил это предложение в ходе видеоконференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом. Это было шестое совещание такого рода, основанное Курцем для обмена передовым опытом борьбы с пандемией коронавируса.

«Большинство из нас имеют население от пяти до 12 миллионов жителей, — сказал Нетаньяху. — Предлагаю обсудить создание международной научно-производственной корпорации. У всех нас есть научные исследования, наука и технологические возможности». По его словам, чтобы выйти на разумный экономический и научный объем, нужно изучить возможности объединения усилий.