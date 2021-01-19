Париж, , 11:57 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил в интервью телеканалу France Info, что положительный «эффект» от введения в стране комендантского часа из-за пандемии SARS-CoV-2 «уже ощущается».

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По словам министра, количество случаев заражения коронавирусом в стране в неделю «снизилось на 16%» благодаря введению комендантского часа.

«Однако каждый день около 200−300 человек заражаются британским вариантом вируса. Он очень агрессивный и заразный», — отметил Веран и добавил, что по этой причине правительство Франции пока не может снять антикоронавирусные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 3 736 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,914 млн.

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