Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джо Байден направит 20 января в Конгресс законодательные предложения о реформировании миграционной сферы. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Байден уже сразу после своей инаугурации развернёт всеобъемлющее реформирование миграционного законодательства. Предполагается увеличение квот приёма беженцев.

Кроме того, предлагается также введение восьмилетнего периода получения гражданства для мигрантов без легального статуса.

Как считает команда Байдена, пишет издание, предлагаемый пакет призван искоренить причины миграционного потока из стран Центральной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 18 января подписал исполнительный указ об отмене с 26 января ограничений на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, введённых весной из-за пандемии нового коронавируса.

Вместе с тем администрация Байдена, инаугурация которого должна состояться 20 января, в условиях пандемии коронавируса намерена не ослабить, а ужесточить ограничения на международные поездки.

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