Грозный, , 10:33 — REGNUM В Чечне 2021 год будет богат на политические события. В республике пройдут сразу несколько масштабных избирательных кампаний, главной из которых станет избрание главы субъекта.

Напомним, в 2021 году у Рамзана Кадырова подходит к концу третий срок срок пребывания на посту руководителя республики. Выборы главы в Чечне проходят прямым голосованием.

Кроме того, жителям региона предстоит выбрать на новый срок парламент Чечни, депутатов гордумы Грозного, еще двух городских поселений, 14 муниципальных районов и 173 сельских поселений — всего предстоит заместить 2167 мандатов.

Помимо этого, жители Чечни будут участвовать в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ.

Работа по организации выборов в республике уже стартовала. На днях состоялось совещание в избиркоме по вопросам подготовки, на которой председатель избирательной комиссии Чеченской Республики Умар Байханов обозначил первоочередные задачи.

Напомним, 18 сентября 2016 года в Чечне состоялись последние прямые выборы главы республики. Избиратели региона отдали свои голоса (97,94%) за Рамзана Кадырова. Он заступил на пост руководителя субъекта уже в третий раз.

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