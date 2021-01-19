Киев, , 10:26 — REGNUM Насильственная украинизация населения не уменьшит ареал использования русского языка на Украине. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко 18 января в эфире телеканала NewsOne.

Она отметила, что в результате русофобской политики государства число русскоязычных жителей Украины не уменьшится.

«Думаю, они будут становиться более безграмотными… Я не допускаю, что будет сокращение ареала использования русского языка, я допускаю безграмотность», — сказала Бондаренко.

Экс-политик считает, что данная политика не поможет украинскому языку.

«Подобная тактика привела к тому, что год от года мы наблюдаем всё худшее и худшее знание и украинского языка», — добавила она.

Напомним, с 16 января на Украине вступил в силу закон о принудительной украинизации сферы обслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин заявил, что дерусификация Украины имеет свои плюсы. В частности, дети, не знающие русского языка, защищены от воздействия «российской пропаганды».

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