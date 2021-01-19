Киев, 19 января 2021, 10:26 — REGNUM Насильственная украинизация населения не уменьшит ареал использования русского языка на Украине. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко 18 января в эфире телеканала NewsOne.
Она отметила, что в результате русофобской политики государства число русскоязычных жителей Украины не уменьшится.
Экс-политик считает, что данная политика не поможет украинскому языку.
Напомним, с 16 января на Украине вступил в силу закон о принудительной украинизации сферы обслуживания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин заявил, что дерусификация Украины имеет свои плюсы. В частности, дети, не знающие русского языка, защищены от воздействия «российской пропаганды».
Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады рассказал о пользе дерусификации