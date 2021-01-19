Москва, , 10:05 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об особенностях назначения на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

«Мы раньше ставили вопрос о необходимости вертикализации власти… Это не только соподчинение, но и повышение веса министра в регионе», — отметил глава комитета Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Инициатива внесена в нижнюю палату парламента правительством РФ, поправки предполагают обязательное согласование с Минздравом России кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением региона.

Речь пока идет только о новых назначениях, то есть ранее назначенных лиц это решение не затрагивает, отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Комитет Госдумы по федеративному устройству также поддержал законопроект.

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