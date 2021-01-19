Джакарта, , 09:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо посетит провинцию Западный Сулавеси, чтобы оценить последствия землетрясения, сообщает Detik.

Глава государства прибудет в округ Мамуджу 19 января 2021 года, чтобы оценить условия, в которых оказались правительство и народ Западного Сулавеси после землетрясения магнитудой 6,2.

Ожидается, что этот визит ускорит процесс восстановления экономики и улучшит положение в Мамуджу и Маджене.

В течение 15 дней планируется завершить вывоз завалов после землетрясения. Следующим шагом является оценка состояния зданий, чтобы определить, какие здания все еще пригодны для использования, а какие нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января 2021 года президент Индонезии посетил пострадавшие от наводнения районы в провинции Южный Калимантан.

Подробнее в материале: Президент Индонезии посетит пострадавшую от наводнения провинцию

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