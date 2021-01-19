Горно-Алтайск, , 08:59 — REGNUM В Республике Алтай создадут межведомственную комиссию, которая будет разбираться в причинах срыва сроков строительства школ и детских садов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое поручение дал глава республики Олег Хорохордин.

Так, в 2020 году планировалось создать 1445 новых мест в дошкольных учреждениях. Из них было введено лишь 755 мест. По словам главы региона, завершение строительства ряда детсадов перенесено на 2021 год. Кроме того, были сорваны также запланированные сроки по строительству школ в Горно-Алтайске и Усть-Коксе.

«Кроме того, не реализован проект по строительству инфраструктурных объектов, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро», — отметил глава республики.

Хорохордин добавил, что достижению ряда показателей помешала пандемия. Тем не менее комиссии поручено до конца января провести служебные проверки по каждому случаю. Олег Хорохордин заверил, что виновные понесут ответственность.