Кампала, , 09:03 — REGNUM Отключение интернета в Уганде, начавшееся 14 января, в день голосования на президентских выборах, завершилось на пятый день, в понедельник, 18 января. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Отключение интернета произошло вскоре после того, как руководство Facebook приняло решение о блокировке сотен проправительственных угандийских аккаунтов.

Президент Уганды Йовери Мусевени, комментируя решение Facebook, сказал, что «никто не может приехать в Уганду и решать, что хорошо, а что плохо». Напомним, что находящийся у власти в течение 35 лет Мусевени был переизбран на шестой президентский срок, что было оспорено оппозицией.

Однако социальные сети по-прежнему заблокированы и доступны только через VPN, сообщила корреспондент BBC Swahili Пейшенс Атухайр.

Премьер-министр Уганды Рухакана Ругунда заявил телеканалу NBS, что правительство рассматривает ситуацию с безопасностью, прежде чем полностью восстановить доступ в интернет, в том числе и в социальные сети.