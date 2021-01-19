Берлин, , 07:30 — REGNUM Сильный экономический спад может произойти в Германии, если действующие в стране карантинные меры будут продлены. Об этом говорится в отчете Бундесбанка, опубликованном 18 января на сайте регулятора.

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При этом в документе отмечается, что экономика ФРГ, несмотря на возможный спад, сможет пережить карантин. Согласно оценкам банка, за последние три месяца экономические показатели демонстрировали нулевой рост за счет того, что восстановление в промышленном и строительном секторах компенсировало падение в торговле и гостиничной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января правительство Германии должно провести заседание, посвященное возможному ужесточению мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

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