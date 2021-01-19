Москва, , 07:27 — REGNUM В Нагорный Карабах из Армении в сопровождении российских миротворцев прибыла очередная колонна автобусов, доставившая из Еревана в Степанакерт 175 беженцев. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего в места постоянного проживания в Нагорный Карабах вернулись уже 50 002 человека. Безопасное возвращение граждан в места постоянного проживания обеспечивают военнослужащие российского миротворческого контингента. Они также оказывают пострадавшим местным жителям гуманитарную помощь, включая медицинскую. Восстанавливают инфраструктурные объекты.

Отмечается, что российские военнослужащие из подразделения 15-q отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа Минобороны РФ ведут «круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати семи наблюдательных постах».

Как сообщало ИА REGNUM, очередную колонну с беженцами сопроводили российские миротворцы из Армении в Нагорный Карабах.

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