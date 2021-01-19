Нью-Йорк, США, , 07:34 — REGNUM Прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке и перестать «бряцать оружием» призвал Соединённые Штаты 18 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

В ходе заседания представители США и России обменялись цитатами борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга, память которого в Соединённых Штатах чтут в третий понедельник января. Дипломат постпредства США Родни Хантер, критикуя «режимы Сирии и Ирана», закончил речь цитатой Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это».

В ответ на реплику американского дипломата Небензя напомнил другую цитату Кинга, которую «американские коллеги не любят воспроизводить»: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели».

«Необходимо прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку вооружений в регионе», — сказал российский дипломат.

Он напомнил Совбезу о концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, пригласив представителей стран «к миру в противовес приглашению к войне».

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