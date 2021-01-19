Нур-Султан, , 07:00 — REGNUM Вакцинация некоторых групп населения в Казахстане начнётся с 1 февраля, сообщил 19 января министр здравоохранения республики Алексей Цой на заседании правительства.

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«К 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения, — цитирует агентство Sputnik чиновника. — Прогноз на вакцинацию будет осуществляться поэтапно, с учетом поступления вакцины».

По словам Цоя, на первом этапе в Казахстан поступит 20 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Для осуществления поставки Карагандинский фармкомплекс и Российский фонд прямых инвестиций подпишут соответствующее соглашение. В первом полугодии власти Казахстана планируют вакцинировать 2 млн человек, а до конца года — 6 млн человек.

Ранее и. о. заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана Нурлыбек Асылбеков сообщал, что начало вакцинации с использованием российского препарата в стране планируется на конец февраля.

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