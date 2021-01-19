Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение, в котором сообщил о своих достижениях за четыре года на высшем государственном посту, сообщил 18 января телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

Отмечается, что время публикации видеообращения пока не определено, предположительно, Белый дом распространит его 19 января.

Источник в администрации отметил, что президент Трамп кроме собственных достижений, будет упоминать новую администрацию, но в каком именно контексте пока не ясно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что церемония инаугурации избранного президента Джо Байдена начнётся 20 января в 20:00 мск, или в 12:00 по местному времени. До этого времени Трамп намерен покинуть Вашингтон.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщили подробности готовящейся церемонии отъезда Трампа