Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 18 января подписал исполнительный указ об отмене с 26 января ограничений на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, введённых весной из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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В документе отмечается, что неограниченный въезд в страну лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, «более не нанесёт ущерба интересам США».

«В связи с этим постановляю, что исполнительные указы о приостановке въезда прекращают своё действие с 12:01 26 января», — говорится в президентском указе.

Напомним, что введённые ранее ограничения перестанут действовать после вступления в силу новых правил, по которым отрицательный тест на наличие коронавируса будут обязаны предоставлять все иностранные граждане, прибывающие в США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп намерен с 26 января отменить ограничения на въезд в страну из большинства стран Европы и из Бразилии, которые были введены из-за пандемии нового коронавируса.

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