Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским государственным структурам приобретать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) у «противников Соединённых Штатов», в том числе в России. Соответствующий документ 18 января распространила пресс-служба Белого дома.

«Зависимость от БПЛА и компонентов, производимых нашими противниками, угрожает нашей национальной и экономической безопасности», — говорится в документе.

В указе сообщается, что госзакупки у противников США «представляют собой неприемлемый риск» и могут содержать вредоносное программное обеспечение. Кроме того, в Вашингтоне обращают внимание на «необходимость поощрять местное производство БПЛА».

В категорию включены Россия и Китай, КНДР и Иран. Кроме того, Госдеп США может оставляет за собой право объявлять противником любые другие страны в будущем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдепе США создадут новое управление по кибербезопасности