Идлиб, Сирия, , 03:56 — REGNUM Сапёры из России подорвали комплекс пещер боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — одно из самых крупных укрытий боевиков в Сирии. Соответствующие кадры 18 января распространила пресс-служба Минобороны России.

«Эти пещеры мы уничтожаем взрывным способом, для того чтобы ими больше нельзя было воспользоваться», — прокомментировал операцию начальник инженерных войск группировки ВС РФ в Сирии полковник Роман Бессмертный.

Он добавил, что комплекс пещер создавался боевиками с 2012 года при помощи горнопроходческих машин и рабского ручного труда. В пределах укрытия размещался госпиталь террористов, тюрьма и защищенная парковка. Выбить боевиков удалось только с помощью наземной операции сирийской армии.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что несмотря на разгром боевиков в Сирии, угроза с подконтрольных им территорий исходит до сих пор.

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