Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен с 26 января отменить ограничения на въезд в страну из большинства стран Европы и из Бразилии, которые были введены из-за пандемии нового коронавируса. Об этом со ссылкой на источники 18 января сообщает агентство Reuters.

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Предполагается, что введённые ранее ограничения перестанут действовать после вступления в силу новых правил, по которым отрицательный тест на наличие коронавируса будут обязаны предоставлять все иностранные граждане, прибывающие в США.

Напомним, с 13 марта 2020 года в США действуют ограничения для въезда в страну иностранцев, посетивших страны Шенгенской зоны. В последующем эти ограничения были распространены на Бразилию, а также Великобританию и Ирландию.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о необходимости обязать всех иностранцев, прибывающих на территорию штата, предъявить для въезда отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.

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