Лондон, , 03:08 — REGNUM Гигантская надувная фигура президента США Дональда Трампа стала частью коллекции Музея Лондона, сообщило 18 января агентство Reuters.

Создатели экспоната изобразили 45-го американского президента в виде озлобленного ребенка в подгузнике с мобильным телефоном в руке.

«Добавляя пузатого ребенка в свою коллекцию, мы тем самым отражаем настроения, которые царили в городе в день визита, и запечатлеваем особенный момент сопротивления», — объяснила директор музея Шерон Амент включение нового экспоната в коллекцию.

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Шестиметровый воздушный шар, которым является экспонат, впервые запустили в небо Лондона ещё в 2018 году в знак протеста против визита Трампа в Великобританию. Средства в размере $21 тыс. на создание собирали при помощи краудфандинга.

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