Москва, , 02:32 — REGNUM Слабость и растерянность не позволяют ставшему президентом Украины Владимиру Зеленскому справляться с этой ролью в полной мере, написал 18 января председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Роль президента ему совершенно не удалась: растерянный, слабый, неуверенный человек, забывший все, во что он верил прежде», — отметил сенатор.

Пушков напомнил, что семь лет назад Зеленский был противником тотальной украинизации, однако согласился подписать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в наши дни.

Норма этого закона обязывает сотрудников предприятий, работающих в сфере торговли и услуг на Украине, обслуживать клиентов на украинском языке, в противном случае им грозят штрафы.

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